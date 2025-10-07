Ordu 07 Ekim Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 7 Ekim 2025 Salı günü hava durumu, güneşli ve ılık. En yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık ise 17°C. Nem oranı %68 seviyelerinde. Rüzgar hızı ortalama 5.2 km/sa. Gün doğumu saati 06:30, gün batımı saati 18:02.

8 Ekim Çarşamba günü hava koşullarında değişiklik var. Bulutlar artacak ve sıcaklık 27°C'ye yükselecek. Nem oranı %84'e çıkacak. Rüzgar hızı yine 5.2 km/sa olacak. Gün doğumu saati 06:31, gün batımı saati 18:01.

9 Ekim Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 20°C civarında olacak. Nem oranı %84 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 5.2 km/sa olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:32, gün batımı saati 18:00.

10 Ekim Cuma günü hava daha sakinleşecek. Kısmen güneşli bir gün yaşanacak. Sıcaklık 18°C civarında olacak. Nem oranı %84 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı değişmeyecek, 5.2 km/sa. Gün doğumu saati 06:33, gün batımı saati 18:00.

Önümüzdeki günlerde hava koşularındaki değişikliklere dikkat etmek önemli. Özellikle 9 Ekim'deki sağanak yağışlar, su baskınlarına yol açabilir. Bu nedenle su geçirmez giysi ve ayakkabı giymek faydalı olacaktır. Yağışların yoğun olduğu saatlerde açık alanlardan kaçınmak gerekli. Diğer günlerde hava daha stabil olacak. Planlarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz.