Ordu 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 7 Eylül 2025 Pazar günü hava koşulları, zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Sıcaklıklar 15°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın saatte 10 km hızla esmesi bekleniyor. Gün doğumu saati 06:03, gün batımı saati ise 18:54 olacaktır.

Ufuk Dağ

Pazartesi günü hava koşullarının hafif yağmurlu olması öngörülüyor. Sıcaklıklar 16°C ile 22°C arasında seyredecek. Nem oranı %62 civarında olacak. Rüzgarın saatte 11 km hızla eseceği tahmin ediliyor. Salı günü yer yer sağanakların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı %64 civarında olacak. Rüzgarın saatte 12 km hızla eseceği öngörülüyor. Çarşamba günü hava koşullarının çoğunlukla güneşli olması bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 24°C arasında seyredecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgarın saatte 13 km hızla eseceği tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu ve gök gürültülü günlerde açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı önlem almak sağlığınızı korumak açısından önemlidir. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, uygun giyinmek önemlidir. Islak zeminlerde kayma riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, yağışların yoğun olduğu saatlerde trafikte dikkatli olunmalı ve araçların bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.

