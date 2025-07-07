HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 07 Temmuz 2025 Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Ordu 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ordu'da 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ile güneşli olacak. Sıcaklık 26°C olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C’ye ulaşırken, gece sıcaklığı 16°C civarında olacak. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında. Yağış ihtimali yok.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 8 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 28°C’ye yükselecek. 9 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 30°C’ye ulaşacak. 10 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 31°C olacaktır. Bu günlerde yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları 8-10 km/saat arasında değişecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunması önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de gereklidir. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Gerekirse ara vermek önemlidir. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması ve serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat! Zayıflama ilaçları uyarısı!Dikkat! Zayıflama ilaçları uyarısı!
Mağarada neler yaşandı? 8 askerimiz böyle şehit düşmüş... Mağarada neler yaşandı? 8 askerimiz böyle şehit düşmüş...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih...

Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih...

Ünlüler Ayşe Barım'ın ilk duruşması için akın etti!

Ünlüler Ayşe Barım'ın ilk duruşması için akın etti!

Mağarada neler yaşandı? 8 askerimiz böyle şehit düşmüş...

Mağarada neler yaşandı? 8 askerimiz böyle şehit düşmüş...

Valilik duyurdu, Müge Anlı'nın eşi de o listede

Valilik duyurdu, Müge Anlı'nın eşi de o listede

8 yakınını kaybeden avukat cübbesini çıkararak salondan ayrıldı

8 yakınını kaybeden avukat cübbesini çıkararak salondan ayrıldı

Uygunsuz görüntülere tepki yağmıştı! EGM'den açıklama

Uygunsuz görüntülere tepki yağmıştı! EGM'den açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.