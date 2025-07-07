Ordu 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ile güneşli olacak. Sıcaklık 26°C olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C’ye ulaşırken, gece sıcaklığı 16°C civarında olacak. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında. Yağış ihtimali yok.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 8 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 28°C’ye yükselecek. 9 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 30°C’ye ulaşacak. 10 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 31°C olacaktır. Bu günlerde yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları 8-10 km/saat arasında değişecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunması önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de gereklidir. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Gerekirse ara vermek önemlidir. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması ve serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.