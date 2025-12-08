Ordu 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 10°C ile 17.9°C arasında değişecek. Nem oranı %60 ile %83 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 4.6 km/sa ile 9.2 km/sa arasında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:41'dir. Gün batımı saati ise 17:00 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. 9 Aralık Salı günü hafif yağmur öngörülüyor. 10 Aralık Çarşamba günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. 11 Aralık Perşembe günü ise sağanak yağışlar görülecek. 12 Aralık Cuma günü yağmur geçişleri olacak. 13 Aralık Cumartesi günü yağmur ve çisenti olabilir. 14 Aralık Pazar günü yağmur ihtimali bulunuyor. 15 Aralık Pazartesi günü ise güneşli hava bekleniyor.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabı giymek faydalı olacaktır. Uygun yağmurluk da tercih edilmelidir. Sürücüler dikkatli olmalıdır. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere karşı önlem almak önemlidir. Hız limitlerine uyulması gerekmektedir. Yüksek nem oranları nedeniyle astım veya alerji olanlar tedavi planlarına uymalıdır. Gerekirse bir uzmana danışmaları önerilmektedir.