Ordu 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 8 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu oldukça güneşli olacak. Sıcaklık 28°C civarında bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C, gece ise 18°C olması öngörülüyor. Nem oranı %68, rüzgar hızı ise 6.2 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 9 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 30°C'ye çıkması planlanıyor. 10 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 31°C olacak. Bu tarihlerde bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklar etkili olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, korunmaya yardımcı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaynaklarının azalabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Su tasarrufuna özen göstermek çevreye duyarlı bir yaklaşım olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması sağlık açısından önemlidir.