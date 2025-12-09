HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 09 Aralık Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 9 Aralık 2025 günü hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığın 12°C’ye ulaşması, gecede ise 7°C civarında seyretmesi bekleniyor. Yoğun nemin etkisiyle dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı. 10 ve 11 Aralık günlerinde sağanak yağışlar olabileceğinden ısınma sistemlerinin doğru çalıştığına dikkat edilmesi önemlidir. Rüzgar hafif esse de ani değişikliklere hazırlıklı olunmalıdır.

Ordu 09 Aralık Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Ordu'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 12°C'ye ulaşacak. Gece en düşük sıcaklık ise 7°C civarında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif esintilerle 2,1 km/saat hızında esecek. Gün doğumu saati 07:42'dir. Gün batımı saati ise 17:00 tahmin edilmektedir.

10 Aralık Çarşamba günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 11°C, gece ise 7°C civarında olacak. 11 Aralık Perşembe günü yer yer sağanaklar görülecek. Bu gün gündüz sıcaklık 10°C, gece ise 4°C olacak. 12 Aralık Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 11°C, gece 4°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişken ve yağışlı olacaktır. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi almanız faydalı olur. Nem oranı yüksek olduğu için sabah ve akşam saatlerinde soğuk algınlığına dikkat etmelisiniz. Sıcaklıkların düşmesiyle ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olmalısınız. Ayrıca evdeki nem seviyesini kontrol etmeniz önemlidir. Rüzgar hafif tahmin edilse de ani değişimlere karşı hazırlıklı olun. Açık alanlarda dikkatli olmanız önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydiSuriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi
İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor? Resmi açıklama geldiİstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor? Resmi açıklama geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Özgür Erdursun asgari ücret için çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Özgür Erdursun asgari ücret için çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.