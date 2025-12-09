Ordu 09 Aralık Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 12°C'ye ulaşacak. Gece en düşük sıcaklık ise 7°C civarında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif esintilerle 2,1 km/saat hızında esecek. Gün doğumu saati 07:42'dir. Gün batımı saati ise 17:00 tahmin edilmektedir.

10 Aralık Çarşamba günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 11°C, gece ise 7°C civarında olacak. 11 Aralık Perşembe günü yer yer sağanaklar görülecek. Bu gün gündüz sıcaklık 10°C, gece ise 4°C olacak. 12 Aralık Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 11°C, gece 4°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişken ve yağışlı olacaktır. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi almanız faydalı olur. Nem oranı yüksek olduğu için sabah ve akşam saatlerinde soğuk algınlığına dikkat etmelisiniz. Sıcaklıkların düşmesiyle ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olmalısınız. Ayrıca evdeki nem seviyesini kontrol etmeniz önemlidir. Rüzgar hafif tahmin edilse de ani değişimlere karşı hazırlıklı olun. Açık alanlarda dikkatli olmanız önerilir.