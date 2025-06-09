Ordu 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 9 Haziran Pazartesi günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıkların 26°C civarında olması bekleniyor. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 10 Haziran Salı günü, Ordu'da orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. 11 ve 12 Haziran Çarşamba ve Perşembe günlerinde de benzer yağışlı hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor.

Yağmurlu günlerde, şemsiyesiz dışarı çıkmamak önemlidir. Su birikintilerinden uzak durmak da gereklidir. Yoğun yağış dönemlerinde trafik kazalarının artabileceğini unutmamak gerekir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli sürüş yapmak hayati önem taşır.

9 Haziran Pazartesi günü Ordu'da güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. 10 Haziran'dan itibaren yağışlı koşullar etkili olacak. Bu hava değişikliklerine göre plan yaparken, gerekli önlemleri alarak güvenli vakit geçirebilirsiniz.