Ordu 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava koşulları sisli ve puslu olacak. Gün boyunca sıcaklık 8°C ile 16.6°C arasında değişecek. Nem oranı %96 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 5.4 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:10, gün batımı saati 17:17 olarak hesaplanmıştır.

Hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 10 Kasım Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8.9°C ile 12.8°C arasında seyredecek. 11 Kasım Salı günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 9.1°C ile 15.8°C arasında değişecek. 12 Kasım Çarşamba günü, bölgesel düzensiz yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 9.8°C ile 15.8°C arasında olacak. 13 Kasım Perşembe günü de yağış devam edecek. Sıcaklık yine 9.1°C ile 15.8°C arasında değişecek. 14 Kasım Cuma günü yağış sürecek. Sıcaklık 9.1°C ile 15.8°C arasında kalacak. 15 Kasım Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık yine 9.1°C ile 15.8°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek gerekir. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek faydalı olur. Vücut ısısını korumak önemlidir. Yağışlı günlerde trafik olumsuz etkilenebilir. Seyahat planlarına ek süre eklenmesi önerilir. Araçların lastik ve fren sistemlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, önümüzdeki günleri daha rahat geçirmek mümkündür.