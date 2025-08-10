HABER

Ordu 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 10 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Gündüz hava sıcaklığı 29°C civarındayken, gece 16°C civarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 11 Ağustos Pazartesi günü 28°C, 12 Ağustos Salı günü 28°C, 13 Ağustos Çarşamba günü 28°C, 14 Ağustos Perşembe günü 26°C ve 15 Ağustos Cuma günü 28°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

Ağustos ayı boyunca Ordu'da ortalama sıcaklıklar 21.1°C ile 24°C arasında değişiyor. Bu dönemde nem oranı genellikle %85 civarında. Yağmurlu gün sayısı ise 11'e kadar çıkabiliyor. Yani, Ağustos ayı boyunca hava genellikle sıcak ve nemli. Arada sırada yağmurlu günler yaşanabiliyor.

Sıcak ve nemli hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Gün ortasında, özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında, güneş ışınları daha yoğun ve zararlıdır. Bu saatlerde gölge alanlarda kalmak veya iç mekanlarda vakit geçirmek sağlıklı olur. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur.

Sıcak ve nemli hava bazı sağlık sorunları da yaratabilir. Kalp ve solunum rahatsızlıkları olanların, aşırı sıcaklarda dışarıda vakit geçirmekten kaçınmaları önerilir. Yaşanan yüksek nem oranı nedeniyle terleme artar. Bu, vücudun su kaybetmesine yol açar. Bu yüzden düzenli aralıklarla su içmek ve vücudu nemli tutmak önemlidir.

Yağmurlu günlerde, ani yağışlar sırasında su birikintilerinden ve sel riskinden uzak durmak gerekir. Yağmur sonrası yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak da hayati önem taşır. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak, kişisel güvenlik ve çevredeki insanların güvenliği için önemlidir.

