HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu, muhtemel sağanak yağışlarla birlikte 25°C olacak.

Ordu 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Ordu'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu, muhtemel sağanak yağışlarla birlikte 25°C olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 13°C'ye kadar düşebilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak. 11 Eylül Perşembe günü sağanak yağışlar ve 23°C bekleniyor. 12 Eylül Cuma günü kısmen güneşli bir hava ve 24°C olacak. 13 Eylül Cumartesi günü ise bulutlu ve güneşli arası bir hava ile 24°C görülecek.

Bu dönemde özellikle 10 ve 11 Eylül tarihlerinde sağanak yağışların etkili olabileceği unutulmamalı. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Sıcaklıkların 13°C ile 25°C arasında değişeceği öngörülüyor. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları belirgin olabilir. Bu yüzden kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır.

Nem oranının yüksek olabileceği göz önünde bulundurulmalı. Nemden korunmak için uygun giysiler tercih edilmeli. Ayrıca bol su tüketilmelidir. Rüzgar hızının artabileceği günlerde dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir. Sağanak yağışların olduğu günlerde ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olunmalı. Su birikintilerinden uzak durulmalıdır.

Hava koşullarının hızla değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planları esnek tutmak, olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşlerini geri isteyen İliç halkından basın açıklamasıyla çağrıİşlerini geri isteyen İliç halkından basın açıklamasıyla çağrı
Elazığ'da öğrenci servisi devrildi, kazada yaralanan olmadıElazığ'da öğrenci servisi devrildi, kazada yaralanan olmadı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayı

Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayı

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

Muş’ta silahlı kavga! Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü

Muş’ta silahlı kavga! Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü

MHP'li ilçe başkanı hakkında yasak aşk iddiası! Şantaj mı yaptı?

MHP'li ilçe başkanı hakkında yasak aşk iddiası! Şantaj mı yaptı?

Beykoz Belediyesi'nde hareketli günler! Peş peşe istifalar ve 'AK Parti'ye geçecekler' iddiası...

Beykoz Belediyesi'nde hareketli günler! Peş peşe istifalar ve 'AK Parti'ye geçecekler' iddiası...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.