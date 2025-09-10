Ordu 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu, muhtemel sağanak yağışlarla birlikte 25°C olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 13°C'ye kadar düşebilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak. 11 Eylül Perşembe günü sağanak yağışlar ve 23°C bekleniyor. 12 Eylül Cuma günü kısmen güneşli bir hava ve 24°C olacak. 13 Eylül Cumartesi günü ise bulutlu ve güneşli arası bir hava ile 24°C görülecek.

Bu dönemde özellikle 10 ve 11 Eylül tarihlerinde sağanak yağışların etkili olabileceği unutulmamalı. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Sıcaklıkların 13°C ile 25°C arasında değişeceği öngörülüyor. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları belirgin olabilir. Bu yüzden kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır.

Nem oranının yüksek olabileceği göz önünde bulundurulmalı. Nemden korunmak için uygun giysiler tercih edilmeli. Ayrıca bol su tüketilmelidir. Rüzgar hızının artabileceği günlerde dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir. Sağanak yağışların olduğu günlerde ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olunmalı. Su birikintilerinden uzak durulmalıdır.

Hava koşullarının hızla değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planları esnek tutmak, olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından faydalı olacaktır.