Ordu 11 Eylül Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava koşulları değişken olacak. Gün boyunca sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 22°C arasında değişecek. Cuma günü de sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar 14°C ile 24°C arasında olacak. Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar ise 12°C ile 22°C arasında seyredecek. Pazar günü hava daha sakin olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 23°C arasında olacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken esnek olunması önemlidir. Hava durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Nem oranları yüksek olacağı için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Gerekirse yağmurluk gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.

Ordu'nun Eylül ayı, ortalama 18.1°C sıcaklık ve %86 nem oranı ile nemli bir iklime sahiptir. Bu dönemde yağışların sıkça görüldüğü ve nem oranının yüksek olduğu unutulmamalıdır. Eylül ayında Ordu'ya seyahat edeceklerin hava koşullarına uygun hazırlık yapmaları faydalı olacaktır.