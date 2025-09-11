HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 11 Eylül Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 11 Eylül Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu yağışlı olacak. İşte detaylar...

Ordu 11 Eylül Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava koşulları değişken olacak. Gün boyunca sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 22°C arasında değişecek. Cuma günü de sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar 14°C ile 24°C arasında olacak. Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar ise 12°C ile 22°C arasında seyredecek. Pazar günü hava daha sakin olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 23°C arasında olacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken esnek olunması önemlidir. Hava durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Nem oranları yüksek olacağı için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Gerekirse yağmurluk gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.

Ordu'nun Eylül ayı, ortalama 18.1°C sıcaklık ve %86 nem oranı ile nemli bir iklime sahiptir. Bu dönemde yağışların sıkça görüldüğü ve nem oranının yüksek olduğu unutulmamalıdır. Eylül ayında Ordu'ya seyahat edeceklerin hava koşullarına uygun hazırlık yapmaları faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya: Yurt genelinde 666 düzensiz göçmen yakalandı Bakan Yerlikaya: Yurt genelinde 666 düzensiz göçmen yakalandı
AYM'den Mehmet Murat Çalık kararıAYM'den Mehmet Murat Çalık kararı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.