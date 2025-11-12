HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu serin ve yağışlı geçecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 17°C iken, gece en düşük sıcaklık ise 9°C civarında olacak. 13 Kasım Perşembe günü sıcaklıklar 11°C ile 7°C arasında değişecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava koşullarındaki değişim ve yağışların artması, vatandaşların hazırlıklı olmasını gerektiriyor. Deniz kenarında yaşayanların dikkatli olması şart.

Ordu 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Ordu'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 17°C. Gece en düşük sıcaklık 9°C civarında gerçekleşecek. Bu tarihlerde bölge genelinde sağanak yağmur bekleniyor.

13 Kasım Perşembe günü hava sıcaklıkları 11°C ile 7°C arasında değişecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesi mümkün. 14 Kasım Cuma günü ise hava sıcaklıkları 8°C ile 5°C arasında kalacak. Hafif yağmur yağması bekleniyor. 15 Kasım Cumartesi günü sıcaklık 11°C ile 7°C arasında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti yaşanabilir.

Yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle vatandaşların hazırlıklı olmaları önemlidir. Sahilde yaşayanlar deniz faaliyetlerini planlarken dikkatli olmalıdır. Deniz koşullarının kötüleşebileceğini unutmamak gerekir. Yağışların artışıyla su baskınları ve sel riski de artabilir. Özellikle dere kenarları ve alçak bölgelerde dikkatli olunmalıdır.

Hava koşulları hızla değişebilir. Tahminlerin güncellenebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı hava durumu bilgilerine göre yapmanız en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptıTSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı
Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandıFırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.