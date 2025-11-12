Ordu 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 17°C. Gece en düşük sıcaklık 9°C civarında gerçekleşecek. Bu tarihlerde bölge genelinde sağanak yağmur bekleniyor.

13 Kasım Perşembe günü hava sıcaklıkları 11°C ile 7°C arasında değişecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesi mümkün. 14 Kasım Cuma günü ise hava sıcaklıkları 8°C ile 5°C arasında kalacak. Hafif yağmur yağması bekleniyor. 15 Kasım Cumartesi günü sıcaklık 11°C ile 7°C arasında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti yaşanabilir.

Yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle vatandaşların hazırlıklı olmaları önemlidir. Sahilde yaşayanlar deniz faaliyetlerini planlarken dikkatli olmalıdır. Deniz koşullarının kötüleşebileceğini unutmamak gerekir. Yağışların artışıyla su baskınları ve sel riski de artabilir. Özellikle dere kenarları ve alçak bölgelerde dikkatli olunmalıdır.

Hava koşulları hızla değişebilir. Tahminlerin güncellenebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı hava durumu bilgilerine göre yapmanız en sağlıklı yaklaşım olacaktır.