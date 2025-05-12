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Ordu 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 12 Mayıs Pazartesi hava durumu tahminleri açıklandı. Ordu'da hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak.

Ordu 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ordu'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı ise 10°C civarında seyredecek. Bu dönemde, Ordu'da ortalama gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı 10°C olarak kaydedilmektedir.

13 Mayıs Salı günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık gündüz 11°C, gece 8°C olacak. 14 Mayıs Çarşamba günü sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 12°C, gece 7°C civarında olacak. 15 Mayıs Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece 7°C olacak.

Bu dönemde, Ordu'da yağışlı ve serin hava koşulları hakim olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Serin havaya karşı kat kat giyinerek vücut ısınızı korumalısınız. Sürekli yağışlar nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Evdeyseniz, nem oranının yüksek olabileceğini göz önünde bulundurun. Ortamın havalandırılmasına özen gösterin. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza ve günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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