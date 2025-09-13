Ordu 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu orta şiddetli yağmurlu olacak. Sıcaklıkların 20°C ile 25°C arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 4,81 km hızında esecek. Nem oranının ise %67 civarında olması öngörülüyor. Gün boyunca yağışların devam etmesi ve hava sıcaklığının bu aralıkta kalması bekleniyor.

Pazar günü, 14 Eylül 2025, hava koşulları hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 22°C arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 4,55 km hızında esecek. Nem oranının %85 civarında olması tahmin ediliyor.

Pazartesi günü, 15 Eylül 2025, hava koşulları parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların 18°C ile 23°C arasında değişmesi öngörülüyor. Rüzgar doğudan saatte yaklaşık 3,9 km hızında esecek. Nem oranı %74 civarında olacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar da giymek, ıslanmaktan korunmak açısından gereklidir. Yağmur nedeniyle yolların kayganlaşabileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli sürmek önemlidir.

Nem oranı yüksek olduğunda, astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan kişilerin dikkatli olmaları önerilir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği akılda tutulmalıdır. Planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.