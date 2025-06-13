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Ordu 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 13 Haziran Cuma hava durumu yer yer sağanak yağışlarla geçecek.

Ordu 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Ordu'da 13 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu yer yer sağanak yağışlarla geçecek. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 16°C olacak. Bu dönemde nem oranı yüksek seyredecek. Rüzgar hızı saatte 12 km civarında olacak.

14 Haziran Cumartesi günü hava parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı yine 22°C, gece sıcaklığı 16°C olacak. 15 Haziran Pazar günü hava durumu benzer şekilde parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 17°C olacak. 16 Haziran Pazartesi günü hava yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı 17°C civarında kalacak.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağışların yoğun olduğu saatlerde trafikte dikkatli olunmalı. Mümkünse toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. Evde kalınan zamanlarda nemin yüksekliği nedeniyle odalar iyi havalandırılmalıdır. Bu, rutubet oluşumunu engellemek açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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