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Ordu 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 13 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 26°C civarında olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgarın saatte ortalama 14 km hızla esmesi bekleniyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Ordu 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

14 Temmuz Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar ve 28°C bekleniyor. 15 Temmuz Salı günü zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlarla sıcaklık 27°C olacak. 16 Temmuz Çarşamba günü ise çoğunlukla güneşli ve 28°C bir hava öngörülüyor. Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Ani yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar, açık alanlarda bulunanlar için risk oluşturabilir. Bu sebeple, planlanan etkinliklerin hava koşullarına göre düzenlenmesi veya gerektiğinde iptal edilmesi gerekebilir. Yüksek nem oranı ve rüzgar etkisi, açık hava aktivitelerinde uygun kıyafet ve ekipman seçimini gerekli kılmaktadır.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken olacağı söylenebilir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları gerekiyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak, olası olumsuzlukların önüne geçmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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