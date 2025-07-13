Ordu 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

14 Temmuz Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar ve 28°C bekleniyor. 15 Temmuz Salı günü zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlarla sıcaklık 27°C olacak. 16 Temmuz Çarşamba günü ise çoğunlukla güneşli ve 28°C bir hava öngörülüyor. Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Ani yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar, açık alanlarda bulunanlar için risk oluşturabilir. Bu sebeple, planlanan etkinliklerin hava koşullarına göre düzenlenmesi veya gerektiğinde iptal edilmesi gerekebilir. Yüksek nem oranı ve rüzgar etkisi, açık hava aktivitelerinde uygun kıyafet ve ekipman seçimini gerekli kılmaktadır.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken olacağı söylenebilir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları gerekiyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak, olası olumsuzlukların önüne geçmeye yardımcı olacaktır.