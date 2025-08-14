Ordu 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında, gece ise 16°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Ordu'nun Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Ağustos ayında Ordu'da ortalama sıcaklık 16.3°C'dir. En düşük sıcaklık 12.4°C, en yüksek sıcaklık ise 20.8°C olarak kaydedilmektedir.

15 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 27°C, 16 Ağustos Cumartesi günü 27°C ve 17 Ağustos Pazar günü 28°C civarında olması öngörülüyor. Bu sıcaklıklar da Ordu'nun Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumlu. Ordu'da Ağustos ayında ortalama nem oranı %85'tir. Bu durum, hava koşullarının nemli olduğunu gösteriyor. Yüksek nem oranı, özellikle sıcak günlerde bunaltıcı bir hava hissiyatına yol açabilir. Ağustos ayında Ordu'da ortalama 11 yağmurlu gün yaşanmaktadır.

Bu hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Ayrıca bol su tüketmek de gereklidir. Nemli hava nedeniyle terleme yoluyla vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılması ve gerektiğinde serin ortamlarda dinlenilmesi önerilir. Yağmurlu günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı ve uygun kıyafetler giyilmelidir.

Ordu'da 14 Ağustos 2025 ve sonraki günlerde hava koşulları sıcak ve nemli olacak. Zaman zaman yağışlı günler de görülebilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.