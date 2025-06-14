HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 14 Haziran Cumartesi hava durumu sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli olacak.

Ordu 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ordu'da hava durumu, 14 Haziran 2025 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında, gece ise 19°C civarında seyredecek. Yağış ihtimali %25 seviyelerinde. Rüzgarın hızı ortalama 2 km/sa. Hissedilen sıcaklık ise 27°C olarak tahmin ediliyor. UV endeksi 7 (sağlıksız) seviyesinde. Bu, hassas bireylerin güneşe karşı dikkatli olmalarını gerektiriyor.

15 Haziran Pazar günü hava daha çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 24°C'ye kadar çıkacak. 16 Haziran Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C civarında olacak. 17 Haziran Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 25°C'ye ulaşacak. 18 Haziran Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C civarında olacak. 19 Haziran Perşembe günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C'ye kadar çıkacak. 20 Haziran Cuma günü de bol güneş ışığı olacak. Sıcaklıklar 24°C civarında kalacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle 16 Haziran Pazartesi günü beklenen sağanak yağışlar, ani su baskınlarına yol açabilir. Bu nedenle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. UV endeksinin yüksek olduğu günlerde, güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı için önemlidir. Sıcaklıkların 25°C'ye kadar yükseldiği günlerde bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İranlı komutanların özel mesajlaşmalar ortaya çıktı!İranlı komutanların özel mesajlaşmalar ortaya çıktı!
Konya'da dehşet dolu anlar! Kız arkadaşının ailesine kurşun yağdırdıKonya'da dehşet dolu anlar! Kız arkadaşının ailesine kurşun yağdırdı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Barış Alper Yılmaz gideceği takımı bile belirledi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Barış Alper Yılmaz gideceği takımı bile belirledi

İsrail'in yeni hedefi Hamaney ve Pezeşkiyan mı?

İsrail'in yeni hedefi Hamaney ve Pezeşkiyan mı?

Ali Koç ve Rahmi Koç için görevinden istifa etti!

Ali Koç ve Rahmi Koç için görevinden istifa etti!

Öldürüp intihar süsü vermişler! İşkence yaptıkları anlar ortaya çıktı

Öldürüp intihar süsü vermişler! İşkence yaptıkları anlar ortaya çıktı

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

Bunaltıcı sıcaklıklar yerini rüzgara bırakacak

Bunaltıcı sıcaklıklar yerini rüzgara bırakacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.