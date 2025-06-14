Ordu 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da hava durumu, 14 Haziran 2025 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında, gece ise 19°C civarında seyredecek. Yağış ihtimali %25 seviyelerinde. Rüzgarın hızı ortalama 2 km/sa. Hissedilen sıcaklık ise 27°C olarak tahmin ediliyor. UV endeksi 7 (sağlıksız) seviyesinde. Bu, hassas bireylerin güneşe karşı dikkatli olmalarını gerektiriyor.

15 Haziran Pazar günü hava daha çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 24°C'ye kadar çıkacak. 16 Haziran Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C civarında olacak. 17 Haziran Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 25°C'ye ulaşacak. 18 Haziran Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C civarında olacak. 19 Haziran Perşembe günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C'ye kadar çıkacak. 20 Haziran Cuma günü de bol güneş ışığı olacak. Sıcaklıklar 24°C civarında kalacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle 16 Haziran Pazartesi günü beklenen sağanak yağışlar, ani su baskınlarına yol açabilir. Bu nedenle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. UV endeksinin yüksek olduğu günlerde, güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı için önemlidir. Sıcaklıkların 25°C'ye kadar yükseldiği günlerde bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olacaktır.