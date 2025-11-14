HABER

Ordu 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 14 Kasım Cuma günü hava yağmurlu olacak. Sıcaklık 6°C ile 8°C arasında değişecek. Yüksek nem oranı ile birlikte rüzgar hızı da 5 km/s civarında tahmin ediliyor. İlerleyen günlerde, 15 Kasım Cumartesi kapalı, bulutlu hava bekleniyor. 16 Kasım Pazar günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava koşullarının iyileşmesi, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. Dikkatli olmak önemlidir.

Cansu Akalp

Ordu'da 14 Kasım 2025 Cuma günü hava koşulları yağmurlu olacak. Sıcaklık 6°C ile 8°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 5 km/s civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar, sabah ve öğle saatlerinde orta şiddetli yağmurun etkili olacağını gösteriyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında iyileşme bekleniyor. 15 Kasım Cumartesi günü hava kapalı, bulutlu olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 14°C arasında değişecek. 16 Kasım Pazar günü hava daha sıcak olacak. Parçalı bulutlu bir gün geçireceğiz. Sıcaklıklar 9°C ile 16°C arasında seyredecek. 17 Kasım Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 11°C ile 18°C arasında olacak.

Bu dönemde yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar giymek ıslanmaktan korunmak açısından faydalıdır. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Dikkatli olmak gerekmektedir. Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarının iyileşmesiyle açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşacaktır.

