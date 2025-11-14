Ordu 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 14 Kasım 2025 Cuma günü hava koşulları yağmurlu olacak. Sıcaklık 6°C ile 8°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 5 km/s civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar, sabah ve öğle saatlerinde orta şiddetli yağmurun etkili olacağını gösteriyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında iyileşme bekleniyor. 15 Kasım Cumartesi günü hava kapalı, bulutlu olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 14°C arasında değişecek. 16 Kasım Pazar günü hava daha sıcak olacak. Parçalı bulutlu bir gün geçireceğiz. Sıcaklıklar 9°C ile 16°C arasında seyredecek. 17 Kasım Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 11°C ile 18°C arasında olacak.

Bu dönemde yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar giymek ıslanmaktan korunmak açısından faydalıdır. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Dikkatli olmak gerekmektedir. Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarının iyileşmesiyle açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşacaktır.