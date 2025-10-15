Ordu 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu geçecektir. Öğle ve akşam saatlerinde hava açık olacak ve az bulutlu kalacaktır. Gündüz sıcaklıkları 17°C civarında olacaktır. Gece sıcaklıkları ise 16°C civarında beklenmektedir. Rüzgar sabah saatlerinde güneybatıdan 9 km/saat, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 11 km/saat hızla esecektir. Nem oranı sabah %82, öğle %74, akşam %85 ve gece %86 seviyelerinde olacaktır.

16 Ekim Perşembe günü muhtemel sağanak yağışlar gerçekleşebilir. 17 Ekim Cuma günü erken saatlerde yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. 18 Ekim Cumartesi günü ise daha sıcak hava koşulları öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava tahminlerine göre düzenlemelisiniz. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk kullanmanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların değişkenlik gösterebileceğini unutmamalısınız. Kat kat giyinmek, gerekli olduğunda katları çıkarmak, vücut ısınızı dengede tutar. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına göre önlemler almalısınız. Güvenliğinizi sağlamayı ihmal etmeyin.