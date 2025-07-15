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Ordu 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek.

Ordu 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Ordu'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Sıcaklık en yüksek 27°C, en düşük 19°C olacak. Nem oranı %60 civarında. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 3 km hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken bir durum oluşturuyor.

16 Temmuz Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 28°C ile 18°C arasında değişecek. Yağış ihtimali düşük. Nem oranı %45 civarında. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 5 km hızla esecek.

17 Temmuz Perşembe günü hava bol güneş ışığı ile açık olacak. Sıcaklıklar 30°C ile 19°C arasında seyredecek. Nem oranı %39. Rüzgar güneyden saatte 3 km hızla esecek.

18 Temmuz Cuma günü de hava açık olacak. Sıcaklıklar 31°C ile 18°C arasında olacak. Nem oranı %40. Rüzgar güneyden saatte 3 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstermesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmesi önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek, sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Rüzgarlı günlerde hafif ve rahat kıyafetler tercih etmek rüzgarın etkisini azaltacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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