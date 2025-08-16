Ordu 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 27°C civarında, gece ise 14°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif ve zaman zaman orta şiddette kuzey yönünden esecek. Nem oranı %52 ile %72 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 17 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 28°C, 18 Ağustos Pazartesi günü 31°C, 19 Ağustos Salı günü 26°C ve 20 Ağustos Çarşamba günü 27°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Ordu'nun Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur.

Bu dönemde hava sıcaklıkları ve nem oranı yüksek olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Bol su tüketmek, vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olur ve dehidrasyonu önler. Nemli hava nedeniyle terleme yoluyla vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve gerektiğinde serin ortamlarda dinlenilmelidir. Yağmurlu günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı ve uygun kıyafetler giyilmelidir.

Yüksek sıcaklıklar ve nem oranı, bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle kalp ve solunum rahatsızlıkları olanların, aşırı sıcak ve nemli ortamlardan uzak durması faydalı olacaktır. Günlük hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.