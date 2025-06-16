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Ordu 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 16 Haziran Pazartesi hava durumu yer yer sağanak yağmurların etkili olacağı şeklinde tahmin edilmektedir.

Ordu 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ordu'da 16 Haziran Pazartesi günü hava durumu yer yer sağanak yağmurların etkili olacağı şeklinde tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında olacak. Hava sıcaklıkları bu dönemde 20°C ile 24°C arasında değişecek. Yağışlar, özellikle 16 ve 20 Haziran tarihlerinde daha belirgin olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği öngörülmektedir. 17 Haziran Salı günü kısa süreli sağanakların ardından hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C'ye ulaşacaktır. 18 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı 24°C'ye yükselecek. Daha sıcak bir gün yaşanacaktır. 19 Haziran Perşembe günü kısmen güneşli bir hava beklenmekte. Gündüz sıcaklığı 24°C civarında olacaktır. 20 Haziran Cuma günü güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C'ye çıkacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği nedeniyle, yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacak. Yağmurluk bulundurmak da önemlidir. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak gerekmektedir. Ayrıca bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Hava sıcaklıklarının artacağı günlerde aşırı sıcaklardan korunmak için serin ortamlarda bulunmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da sağlığınız açısından faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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