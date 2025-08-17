HABER

Ordu 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 17 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu oldukça güzel.

Bol güneş ışığı var. Sıcaklık 28°C. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek.

18 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığı 30°C'ye yükselecek. 19 Ağustos Salı günü ise sıcaklık 25°C civarında olacak. 20 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 27°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 25-30°C arasında değişecek. Hava koşulları genellikle güneşli olacak. 19 Ağustos Salı günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor.

Bu sıcak günlerde güneş ışınlarının etkisini azaltmak önemli. Açık hava aktivitelerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı. Bol su tüketmek de önemlidir. Hafif yağmur ihtimali olan günlerde bir şemsiye bulundurmak avantaj sağlayacaktır.

