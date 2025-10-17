HABER

Ordu 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu, sabah saatlerinde sisli bir havayla başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 5°C ile 12.9°C arasında değişirken, nem oranı %100 dolaylarında kalacak. Cumartesi günü ise hava 22°C'ye kadar yükselebilir, yağış ihtimali bulunmayacak. Pazar ve pazartesi günleri sağanak yağmurlar bekleniyor. Hava durumu değişkenliğine dikkat ederek plan yapmanız ve uygun önlemler almanız önem taşıyor.

Hazar Gönüllü

Ordu'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde sisli bir atmosferle başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 5°C ile 12.9°C arasında değişecek. Nem oranı %100 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 2.2 km/s civarında ölçülecek. Gün doğumu saati 06:43'tür. Gün batımı ise 17:47 olarak tahmin ediliyor.

Cumartesi günü hava koşullarının daha elverişli olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 22°C'ye kadar yükselebilir. Yağış ihtimali sıfırdır. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunar.

Pazar günü ise hava koşullarının değişeceği öngörülüyor. Yer yer sağanak yağmurlar etkili olacak. Hava sıcaklığı 13°C civarında seyredecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır.

Pazartesi günü de hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 10°C ile 13°C arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmanız önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir. Gereken önlemleri almanız tavsiye edilir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve uygun kıyafetler tercih etmelisiniz. Soğuk havalarda kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

