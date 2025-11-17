HABER

Ordu 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklığın 19°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 12 km/s olarak ölçülecek. Kısmen güneşli hava 18 Kasım'da devam edecek ve sıcaklık 21°C'ye yükselebilecek. Genel olarak ılıman ve sakin hava koşulları açık alan etkinlikleri için ideal bir zemin sunmaktadır. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir.

Doğukan Akbayır

Ordu'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 19°C civarında seyredecek. Bu sıcaklık, bölge için mevsim normallerine yakındır. Rüzgarın hızının 12 km/s olacağı öngörülüyor. Nem oranı ise %63 civarında bekleniyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunmaktadır.

Gelecek günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 18 Kasım Salı günü kısmen güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 21°C'ye kadar yükselebilir. Rüzgar hızı 8 km/s civarında olacak. 19 Kasım Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava görülecek. Hava sıcaklığı yine 21°C olacak. Rüzgarın hızı 8 km/s olarak tahmin ediliyor. 20 Kasım Perşembe yüksek bulutlar arasında güneş görünecek. Sıcaklık 20°C seviyelerine ulaşacak. Rüzgar hızı yine 8 km/s olacak.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman ve sakin kalacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için elverişli bir zemin oluşturacak. Yürüyüşler ve diğer dış mekan aktiviteleri yapılabilir. Hava şartlarının tadını çıkarmak için ideal bir zaman dilimi.

Mevsim geçişleri sırasında ani değişiklikler görülebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının zaman zaman artabileceğini unutmamalısınız. Açık alanlarda dikkatli olmanızda yarar vardır.

Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre ayarlamak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Bu şekilde, etkinliklerinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

