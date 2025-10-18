Ordu 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah sıcaklığı 8°C, gündüz sıcaklığı ise 11°C tahmin ediliyor. Rüzgar, batı yönünden saatte 14 km hızla esecek.

Gelecek günlerde Ordu'da hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacak. 19 Ekim Pazar günü hafif yağmur düşecek. 20 Ekim Pazartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. 21 Ekim Salı günü bardaktan boşanırcasına sağanak yağışlar olabilir. Günlük sıcaklıklar 12°C ile 16°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 7°C ile 11°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik yaşanabilir. Planlarınızı esnek bir şekilde yapmanız faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız önerilir. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle kat kat giyinmek vücut ısınızı korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmek daha iyi olacaktır. Bu önlemler, sağlığınızı koruma konusunda yardımcı olabilir. Olumsuz hava koşullarından en az şekilde etkilenmek için önemlidir.