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Ordu 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Ordu 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklık 22°C, gece ise 16°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklık, Haziran ayının ortalarına uygun.

19 Haziran Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 22°C, gece ise 17°C olarak tahmin ediliyor. 20 Haziran Cuma günü hava daha sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 17°C olarak bekleniyor. 21 Haziran Cumartesi günü hava kısmen güneşli kalacak. Gündüz sıcaklık 22°C, gece ise 18°C civarında olacak.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Ancak zaman zaman bulutlanma ve hafif yağış ihtimali mevcut.

Güneşli günlerde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Uygun koruyucu önlemler almak da gereklidir. Günlük aktivitelerde güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu ekipmanlar tercih edilmelidir. Hava sıcaklıkları gündüzleri 22-23°C civarında olacağı için hafif ve rahat kıyafetler giymeye özen gösterilmeli. Gece sıcaklık 16-18°C civarında olacağından bir kat daha kalın giyinmek iyi bir fikir.

Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınızı korur. Güneşten korunmak, dışarıdaki aktivitelerden daha fazla keyif almanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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