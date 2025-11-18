Ordu 18 Kasım Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 18 Kasım 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli. Mevsim normallerine uygun şekilde geçecek. Hava sıcaklığı en yüksek 21°C, en düşük 13°C civarında olacak. Nem oranı %44 seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzey-güney yönünde esecek. Hızı saatte yaklaşık 3.6 km olacak.

19 Kasım Çarşamba günü sıcaklık en yüksek 20°C, en düşük 13°C olarak tahmin ediliyor. 20 Kasım Perşembe günü en yüksek sıcaklık yine 20°C. En düşük sıcaklık ise 7°C civarında bekleniyor. 21 Kasım Cuma günü hava sıcaklığı en yüksek 21°C, en düşük 8°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek gerekebilir. Gün içinde ise hafif kıyafetler tercih edilmesi faydalı. Güneşli günlerde UV ışınlarının etkisi artabilir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanılması önemlidir. Uygun gözlük takmak da cilt sağlığı açısından gereklidir.

Rüzgar hızının düşük olması açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak nem oranının zaman zaman artabileceğini unutmamalısınız. Özellikle nemden etkilenen sağlık sorunları olanlar dikkat etmeli. Nem oranı yüksek iken dışarıda bulunmak gerekiyorsa bol su için. Gerekirse nemli havaya uygun kıyafetler tercih edin.

Hava koşullarının aniden değişebileceğini unutmamak önemlidir. Tahminler zamanla güncellenebilir. Planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip edin. Gerekirse esnek olmanız faydalı olacaktır.