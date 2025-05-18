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Ordu 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava koşulları değişebilir.

Ordu 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ordu'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava koşulları değişebilir. Yerel tahminlere göre, günün kısmen güneşli olması bekleniyor. Yağış ihtimali %20 civarındadır. Diğer tahminlerde ise, günün çoğunlukla güneşli geçeceği ve yağış ihtimalinin %10 seviyelerinde olacağı belirtilmektedir. Bu farklı tahminler, hava koşullarının değişken doğasını göstermektedir.

19 Mayıs Pazartesi günü hava koşullarının kısmen güneşli olması bekleniyor. Yağış ihtimali %20 civarında tahmin edilmektedir. 20 Mayıs Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Bu günde yağış ihtimali %25 seviyelerinde olacaktır. 21 Mayıs Çarşamba günü de hava koşullarının kısmen güneşli olacağı ve yağış ihtimalinin %25 seviyelerinde olacağı öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak gerekir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız önemlidir. Bu, ani yağışlara karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Hava sıcaklıklarının gündüzleri 17-21°C, geceleri ise 10-13°C arasında değişeceğini dikkate almak da önemlidir. Uygun kıyafetler seçmek gerektiğini unutmayın. Güneşli dönemler olsa da, bulutlu ve yağışlı anlar da yaşanabilir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve gerekiyorsa planlarınızı güncellemek önerilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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