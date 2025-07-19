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Ordu 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü, hava durumu 28°C civarında bir sıcaklıkla geçecek.

Ordu 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Ordu'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü, hava durumu 28°C civarında bir sıcaklıkla geçecek. Gün boyunca artan bulutlar görülecek. Nem oranı %58 olacak. Rüzgar hızı ise saatte 6.6 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 05:15, gün batımı saati 19:59'dur.

20 Temmuz Pazar günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Sıcaklıklar 26°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %88'e yükselecek. Rüzgar hızı saatte 2.02 km olarak öngörülmektedir.

21 Temmuz Pazartesi günü benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 26°C ile 19°C arasında olacak. Nem oranı %88'e çıkacaktır.

22 Temmuz Salı günü, zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Sıcaklıklar 28°C ile 19°C arasında değişecektir. Nem oranı %88'e ulaşacaktır.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde, dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağmur nedeniyle oluşabilecek su birikintilerine karşı dikkatli olunmalı. Olası sel risklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde bol su içmek, güneş ışınlarından korunmak ve hafif kıyafetler tercih etmek sağlığınız için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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