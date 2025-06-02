Ordu 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 2 Haziran Pazartesi günü hava, zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında seyredecek. Yağışların, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşması bekleniyor.

3 Haziran Salı günü hava parçalı bulutlu yapılacak. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı 12°C civarında olacak. 4 Haziran Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 12°C olacak. 5 Haziran Perşembe günü ise hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 13°C civarında gerçekleşecek.

Ordu'nun Haziran ayı genel olarak 18°C ortalama sıcaklıkla geçiyor. En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık ise 21°C'dir. Yağış miktarı 96 mm civarındadır. Ayda yaklaşık 10 yağmurlu gün yaşanıyor.

Yağışların sık olması nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde yağmura karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüz saatlerinde hava daha sıcak olacağından, hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgar zaman zaman şiddetli olabilir. Açık alanlarda dikkatli olmak ve rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak faydalı olacaktır.

4 ve 5 Haziran tarihlerindeki hava koşulları, açık hava etkinlikleri için daha uygun görünüyor. Bu tarihlerde planlanan etkinlikler için hava durumunu göz önünde bulundurmak, hazırlık yapmayı kolaylaştıracaktır.

Ordu'da Haziran ayı boyunca değişken hava koşulları bekleniyor. Yağışların sık olması, günlük planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeyi gerekli kılıyor. Gerekli önlemleri almak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.