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Ordu 20 Mayıs Salı hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 20 Mayıs Salı hava durumu açık ve güneşli olacak.

Ordu 20 Mayıs Salı hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ordu'da 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sabah sıcaklık 19°C, gece ise 12°C civarında bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 15°C, nem oranı %82'dir. Rüzgar hızı güneydoğu yönünden 12 km/saat olarak öngörülüyor. Gün içerisinde su sıcaklığının 16°C olması bekleniyor.

21 Mayıs Çarşamba günü de hava açık ve güneşli kalacak. Sabah sıcaklık 19°C, gece 13°C olacak. Hissedilen sıcaklık 16°C, nem oranı %82 ve rüzgar hızı yine 12 km/saat güneydoğudan esmesi tahmin ediliyor. Su sıcaklığının 17°C olacağı öngörülüyor.

22 Mayıs Perşembe günü hava yine açık ve güneşli olacak. Sabah sıcaklık 19°C, gece 13°C olarak bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 16°C, nem oranı %84 ve rüzgar hızı 12 km/saat, güneydoğudan esmesi öngörülüyor. Gün boyunca su sıcaklığının 17°C olması bekleniyor.

23 Mayıs Cuma günü hava yağmurlu olacak. Sabah sıcaklığı 19°C, gece ise 13°C civarında bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 16°C, nem oranı %85'tir. Rüzgar hızı 13 km/saat, güney yönünden tahmin ediliyor. Su sıcaklığının 17°C olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. 23 Mayıs Cuma günü yağmurlu bir hava bekleniyor. Bu günlerde su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara dikkat edilmesi önemlidir. Rüzgârlı hava koşullarında çatıdan düşebilecek nesnelere karşı tedbirli olunmalıdır. Alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların da önlem alması faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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