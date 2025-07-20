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Ordu 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 20 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Ordu'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Ordu 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ordu'da 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu şöyle olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 26°C civarında bekleniyor. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

21 Temmuz Pazartesi günü de gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklığın yine 26°C civarında olması öngörülüyor. 22 Temmuz Salı günü, zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 28°C'ye kadar yükselebilir. 23 Temmuz Çarşamba günü yer yer sağanakların görülmesi tahmin ediliyor. Sıcaklığın 30°C'ye ulaşması bekleniyor. 24 Temmuz Perşembe günü kısmen güneşli bir hava ve 29°C'lik bir sıcaklık öngörülüyor. 25 Temmuz Cuma günü bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık 28°C olarak değerlendiriliyor.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde hava durumunu yakından takip etmek önemlidir. Gök gürültülü sağanak yağışların olduğu günlerde ani su baskınları ve yıldırım düşme riskleri artabilir. Bu nedenle açık alanlardan uzak durmak ve güvenli kapalı alanlarda kalmak en doğru yaklaşım olacaktır. Ayrıca yağışların ardından oluşabilecek kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Sürüş esnasında hız sınırlarına uyulmalıdır. Günlük hava raporlarını düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı en güncel bilgilere göre yapmanıza yardımcı olur. Bu şekilde olası olumsuzlukların önüne geçebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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