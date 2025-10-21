HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 21 Ekim Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 21 Ekim 2025 tarihinde kısmen güneşli ve bulutlu hava koşulları bekleniyor. Sıcaklık 15°C civarında, nem oranı ise %79 olarak tahmin ediliyor. 22 Ekim'de hafif yağmur ve 16°C sıcaklık öngörülüyor. 23 Ekim'de 18°C, 24 Ekim'de ise 19°C sıcaklık ile bölgesel yağışlar etkili olacak. Hava koşullarında değişkenlik gözlemlenecek. Dışarıda vakit geçirecekler için su geçirmez giysi önerilmektedir.

Ordu 21 Ekim Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Ordu'da 21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 15°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %79 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise güneybatı yönünden 9 km/saat olacak. Gün doğumu saati 06:46'dır. Gün batımı saati ise 17:39'dur.

22 Ekim Çarşamba günü, hava sıcaklığının 16°C civarında olması bekleniyor. Hafif yağmur ihtimali bulunmaktadır. Nem oranı %75 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı güney yönünden 8 km/saat olması öngörülüyor.

23 Ekim Perşembe günü, hava sıcaklığının 18°C civarında olacak. Bölgesel düzensiz yağışların görülmesi bekleniyor. Nem oranı %76'dır. Rüzgar hızı güney yönünden 10 km/saat olacaktır.

24 Ekim Cuma günü, hava sıcaklığının 19°C civarında olması öngörülmektedir. Orta kuvvetli yağmurların etkili olacağı tahmin edilmektedir. Nem oranı %75 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı güneybatı yönünden 8 km/saat olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarıda vakit geçirenler için su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Hafif eşyaların uçmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını kontrol etmeyi unutmayın. Bunun yanı sıra, yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceğini aklınızda bulundurun. Sürüş sırasında dikkatli olmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ameliyathanede uzun hava ve türkü sürprizi...Ameliyathanede uzun hava ve türkü sürprizi...
Van’da bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildiVan’da bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.