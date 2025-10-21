Ordu 21 Ekim Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 15°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %79 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise güneybatı yönünden 9 km/saat olacak. Gün doğumu saati 06:46'dır. Gün batımı saati ise 17:39'dur.

22 Ekim Çarşamba günü, hava sıcaklığının 16°C civarında olması bekleniyor. Hafif yağmur ihtimali bulunmaktadır. Nem oranı %75 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı güney yönünden 8 km/saat olması öngörülüyor.

23 Ekim Perşembe günü, hava sıcaklığının 18°C civarında olacak. Bölgesel düzensiz yağışların görülmesi bekleniyor. Nem oranı %76'dır. Rüzgar hızı güney yönünden 10 km/saat olacaktır.

24 Ekim Cuma günü, hava sıcaklığının 19°C civarında olması öngörülmektedir. Orta kuvvetli yağmurların etkili olacağı tahmin edilmektedir. Nem oranı %75 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı güneybatı yönünden 8 km/saat olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarıda vakit geçirenler için su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Hafif eşyaların uçmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını kontrol etmeyi unutmayın. Bunun yanı sıra, yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceğini aklınızda bulundurun. Sürüş sırasında dikkatli olmalısınız.