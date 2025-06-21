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Ordu 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, yerel kaynaklara göre hafif yağmurlu.

Ordu 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ordu'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, yerel kaynaklara göre hafif yağmurlu. Sıcaklıkların 17°C ile 20°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu dönemde nem oranının yüksek olması, hava koşullarını etkileyebilir.

22 Haziran Pazar günü hava koşullarının hafif yağmurlu olması bekleniyor. Sıcaklıkların 15°C ile 22°C arasında olacağı tahmin ediliyor. 23 ve 24 Haziran Pazartesi ve Salı günlerinde ise hava koşullarının daha stabil olması, sıcaklıkların 17°C ile 23°C arasında değişmesi bekleniyor.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, terleme nedeniyle vücut ısısı hızla değişebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları değiştirmek faydalı olacaktır. Ayrıca yağmurlu havalarda trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Araç kullanırken dikkatli olmak ve hız limitlerine uymak önemlidir.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Tahminler zamanla güncellenebilir. Güncel hava durumu bilgilerini düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı buna göre yapmak en sağlıklı yaklaşımdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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