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Ordu 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava durumu şöyle olacak: Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Ordu 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Ordu'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava durumu şöyle olacak: Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık ise 27°C civarında. Salı günü, zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklığın 29°C civarında seyretmesi bekleniyor. Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık yine 29°C civarında olacak. Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 29°C civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde Ordu'da hava koşullarının değişkenlik göstermesi öngörülüyor. Yağışların etkili olacağı günlerde, ani su baskınları ve sel riski bulunuyor. Dikkatli olmak önem taşıyor. Sıcaklıkların 27-29°C arasında değişmesi, yüksek nem oranı anlamına geliyor. Bu durum, nemden kaynaklanan rahatsızlıkları artırabilir. Hava kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Alınabilecek önlemler arasında, yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek yer alıyor. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Düşük nemli ortamlarda bulunmak da önemli. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, özellikle yaşlılar ve çocuklar için serin ve nemsiz ortamlarda kalmak sağlık açısından faydalı olacaktır.

Ordu'da önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları ve yüksek nem oranı bekleniyor. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkilerden korunmak için önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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