Ordu 22 Ekim Çarşamba hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 22 Ekim 2025 Çarşamba sabah saatlerinde hava durumu 18°C olarak tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklık 14°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık gün boyunca ortalama 16°C şeklinde gerçekleşecek. Nem oranı %75 civarında bekleniyor. Rüzgarın hızı güney yönünden 8 km/saat olacak.

Perşembe günü hava sıcaklığının 20°C olması bekleniyor. Cuma günü ise sıcaklık 21°C'ye çıkacak. Bu günlerde hava koşullarının kısmen güneşli olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü hava sıcaklığı 23°C'ye yükselebilir. Hava koşullarının yine kısmen güneşli olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlar yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Özellikle yağış ihtimali yüksek olan günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler bulundurmanızda yarar var. Şemsiye taşımak da önemli olabilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmekte fayda var. Sıcaklıkların artacağı günlerde ise güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir.