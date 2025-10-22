HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 22 Ekim Çarşamba hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 22 Ekim 2025 sabahında hava durumu 18°C olarak öngörülüyor. Gece sıcaklığı 14°C civarında seyredecek. Gün boyunca hissedilen sıcaklık ise ortalama 16°C olacak. Nem oranı %75 civarında beklenirken, güneyden esecek rüzgar 8 km/saat hız yapacak. Perşembe ve Cuma günleri hava sıcaklıkları sırasıyla 20°C ve 21°C'ye çıkacak, güneşli hava koşulları geçici bir rahatlama sunacak. Hava durumunu takip etmek kritik önem taşıyor.

Ordu 22 Ekim Çarşamba hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 22 Ekim 2025 Çarşamba sabah saatlerinde hava durumu 18°C olarak tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklık 14°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık gün boyunca ortalama 16°C şeklinde gerçekleşecek. Nem oranı %75 civarında bekleniyor. Rüzgarın hızı güney yönünden 8 km/saat olacak.

Perşembe günü hava sıcaklığının 20°C olması bekleniyor. Cuma günü ise sıcaklık 21°C'ye çıkacak. Bu günlerde hava koşullarının kısmen güneşli olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü hava sıcaklığı 23°C'ye yükselebilir. Hava koşullarının yine kısmen güneşli olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlar yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Özellikle yağış ihtimali yüksek olan günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler bulundurmanızda yarar var. Şemsiye taşımak da önemli olabilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmekte fayda var. Sıcaklıkların artacağı günlerde ise güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ege’nin incisi İzmir’de Kültür Yolu Festivali başlıyorEge’nin incisi İzmir’de Kültür Yolu Festivali başlıyor
Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul ve Ankara'da üç gün yağış varMeteoroloji gün verip uyardı! İstanbul ve Ankara'da üç gün yağış var

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.