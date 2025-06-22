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Ordu 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 22 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu olacak.

Ordu 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sıcaklık 19°C civarında seyrederken, bölgedeki nem oranının yüksek olduğu ve yağışların devam edebileceği belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir iyileşme bekleniyor. 23 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 23°C'ye yükselecek. 24 Haziran Salı günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak ve sıcaklık 24°C'ye ulaşacak. 25 Haziran Çarşamba günü ise bol güneş ışığı altında sıcaklık 26°C'ye çıkacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek gerekir. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı vücudunuzu korumak için yanınızda bir hırka veya ceket bulundurmanız da yararlı olacaktır.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir iyileşme bekleniyor. Bu süreçte hava durumuna uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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