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Ordu 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 22 Mayıs Perşembe hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 19°C, gece ise 13°C civarında olacak.

Ordu 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ordu'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, sabah saatlerinde 19°C, gece ise 13°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 16°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %84, rüzgar hızı güneydoğu yönünden 12 km/saat bekleniyor. Gün içinde su sıcaklığının 17°C olması öngörülüyor.

23 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde sıcaklık 19°C, gece ise 13°C olacak. Hissedilen sıcaklık yine 16°C. Nem oranı %85, rüzgar hızı güney yönünden 13 km/saat olarak tahmin ediliyor. Su sıcaklığının 17°C olması bekleniyor.

24 Mayıs Cumartesi günü sabah 19°C, gece ise 13°C sıcaklık bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 16°C. Nem oranı %84, rüzgar hızı güney yönünden 12 km/saat olacak. Gün içinde su sıcaklığının 17°C olması öngörülüyor.

25 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinde sıcaklık 18°C, gece ise 13°C olarak tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık 15°C. Nem oranı %84, rüzgar hızı güney yönünden 12 km/saat olarak bekleniyor. Gün içinde su sıcaklığının 17°C olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 13°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %84 ile %85 arasında olacak. Rüzgar hızı güney ve güneydoğu yönlerinden 12 km/saat ile 13 km/saat arasında tahmin ediliyor.

Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kat kat giyinmek ve yanında bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gün içinde su sıcaklığının 17°C olması, denize girmeyi planlayanlar için uygundur. Ancak, nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Bol su içmek ve hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih etmek unutulmamalıdır. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerinden esmesi, deniz kenarında hafif bir esinti yaratabilir. Bu durum, özellikle deniz kenarında vakit geçirenler için keyifli bir ortam sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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