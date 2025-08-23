Ordu 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz hava sıcaklığı 33°C'ye ulaşması beklenmektedir. Gece ise sıcaklıklar 17°C civarında olacaktır. Bu durum, yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken Karadeniz ikliminin tipik özelliklerini göstermektedir.

Pazar günü, 24 Ağustos 2025, hava koşullarında belirgin bir değişiklik yaşanacaktır. Sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları ise 17°C civarında olacaktır. Pazartesi günü, 25 Ağustos 2025, hafif yağmurlar beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlikler görülecektir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, serin kalmaya yardımcı olacaktır. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır. Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak, dinlenmeye özen göstermek sağlık açısından önemlidir.