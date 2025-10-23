HABER

Ordu 23 Ekim Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 23 Ekim 2025 tarihinde hava durumu önemli değişiklikler gösteriyor. Gün boyunca beklenen sağanak yağışlar, bölge sakinlerini hazırlıklı olmaya çağırıyor. Sıcaklık 12°C ile 21°C arasında seyredecek ve dışarıda vakit geçirenlerin ıslanma riski artacak. Cuma günü hava koşullarında hafif değişiklikler gözlemlenecek. İşte detaylar...

Ordu'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu değişiyor. Bölge sakinleri hazırlık yapmalı. Gün boyunca sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 12°C ile 21°C arasında olacak. Bu durum dışarıda vakit geçirenlerin ıslanma riskini artıracak.

Cuma günü, 24 Ekim 2025, hava koşullarında hafif değişiklikler görülecek. Artan bulutlar olacak. Sıcaklık 12°C ile 23°C arasında seyredecek. Yağış ihtimali azalacak. Daha ılıman bir hava bekleniyor.

Cumartesi günü, 25 Ekim 2025, hava koşulları tekrar değişecek. Yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 11°C ile 19°C arasında olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hazırlıklı olmalı.

Pazar günü, 26 Ekim 2025, hava daha sakin hale gelecek. Yer yer hafif yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 19°C arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için daha uygun bir hava olacak.

Önümüzdeki günlerdeki değişken hava koşulları hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Sağanakların etkili olacağı günlerde su geçirmez giysiler giymek önemli. Ayrıca uygun ayakkabılar kullanmak ıslanma riskini azaltabilir. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar kat kat giyinmeyi kolaylaştıracak. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak, günleri daha konforlu geçirebilirsiniz.

hava durumu Ordu
