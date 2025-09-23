Ordu 23 Eylül Salı hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu 25°C civarında olacak. Hava genellikle güneşli. Bu sıcaklık sonbaharın başlangıcına uygun.

Gelecek günlerde hava sıcaklıkları 24 Eylül Çarşamba günü 24°C, 25 Eylül Perşembe günü ise 22°C olacak. Bu günlerde de hava güneşli kalacak. Ancak, 26 Eylül Cuma günü hava sıcaklığı 16°C'ye düşecek. Hafif yağmur bekleniyor. Bu durum sonbaharın etkisini belirgin hale getirecek.

Sonbahar aylarında hava koşulları aniden değişebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farkları artar. Bu nedenle sabahları ve akşamları kalın giyinmek önemlidir. Gündüzleri kat kat giyinmek de faydalı olacaktır. Dışarıda ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak gerekiyor. Bu önlemler, sonbaharın değişken hava koşullarına uyum sağlamayı kolaylaştırır.