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Ordu 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 23 Haziran Pazartesi 2025 günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 23°C, gece ise 17°C civarında olacak.

Ordu 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ordu'da 23 Haziran Pazartesi 2025 günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 23°C, gece ise 17°C civarında olacak. Hava açık olacak. Hissedilen sıcaklık 21°C olacak. Nem oranı %79, rüzgar hızı güneyden saatte 11 km olarak ölçülecek. Gün içinde deniz suyu sıcaklığı 22°C olarak belirlenecek.

24 Haziran Salı günü hava sıcaklığının 23°C civarında olması bekleniyor. Hava koşullarının açık olması öngörülüyor. 25 Haziran Çarşamba günü de hava sıcaklığı 23°C civarında olacak ve hava koşulları açık kalacak.

Bu dönemde hava genellikle açık ve sıcak olacak. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Güneş kremi kullanmak da gereklidir. Sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içilmesi faydalıdır. Ayrıca, aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da iyi bir tercih olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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