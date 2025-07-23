Ordu 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C civarında, gece ise 18°C civarında olacaktır. Nem oranı %63, rüzgar hızı ise saatte 19 km olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak güneşli ve sıcak olacaktır. 24 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 29°C, 25 Temmuz Cuma günü ise 28°C civarında olması beklenmektedir. Bu dönemde yağış ihtimali düşüktür. Hava koşullarının stabil kalması öngörülmektedir.

Sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri planlayanların önlem alması önemlidir. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanılması, şapka ve koruyucu giysi tercih edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, su kaybını önlemek için bol su içmek ve aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu şekilde sağlık korunabilir ve yazın tadı çıkarılabilir.