Ordu 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu değişken olacak. Gün boyu hava sıcaklığı 22°C dolaylarında seyredecek. Yüksek nem oranı %90 seviyelerine ulaşacak. Rüzgarın hızı ise 0.8 km/s olacak. 25 Ekim Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlar gözlemlenecek. 26 Ekim Pazar için şiddetli yağış beklenirken, 27 Ekim Pazartesi günü hava güneşli olacaktır. Hava koşullarına uygun önlemler alınması öneriliyor.

Ordu'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu değişkenlik gösterecektir. Gün boyunca hava sıcaklığının 22°C civarında olması beklenmektedir. Nem oranı yüksek olup, %90 seviyelerinde seyredecektir. Rüzgarın hızı 0.8 km/s civarında olacaktır. Bu koşullar altında, gün boyunca hafif yağmur etkili olabilir.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 25 Ekim Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 22°C civarında kalacak. Nem oranı ise %95'e kadar yükselebilir. Rüzgar hızı 3.45 km/s olarak tahmin edilmektedir. 26 Ekim Pazar günü şiddetli sağanak yağışların etkili olması öngörülmektedir. Sıcaklıklar 18°C civarında olacak. Nem oranı %95 seviyelerinde kalacaktır. Rüzgar hızı yine 3.45 km/s olarak beklenmektedir. 27 Ekim Pazartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 27°C'ye kadar yükselecektir. Nem oranı %59, rüzgar hızı ise 10.6 km/s olarak tahmin edilmektedir.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Şiddetli yağışların olduğu günlerde su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Mümkünse dışarı çıkmaktan kaçınmak da faydalıdır. Güneşli günlerde hafif kıyafetler ve güneş koruyucu ürünler kullanmak gereklidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulması önerilir.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.

