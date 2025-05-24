Ordu 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde yağmur bekleniyor. Gün boyunca artan bulutlarla birlikte, en yüksek sıcaklık 25°C, en düşük sıcaklık 13°C olarak geçmesi bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden saatte 2.77 km hızla esecek. Nem oranının %43 civarında olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik olacak. 25 Mayıs Pazar günü bol güneş ışığı altında en yüksek 27°C, en düşük 17°C sıcaklıklar bekleniyor. 26 Mayıs Pazartesi günü yüksek bulutlar arasında güneş görünecek. Bu günde en yüksek 28°C, en düşük 15°C sıcaklık tahmin ediliyor. 27 Mayıs Salı günü ise kısmen güneşli bir hava ile en yüksek 23°C, en düşük 12°C sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. 24 Mayıs'taki hafif yağmurlu hava nedeniyle dışarıda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Gün içinde sıcaklıkların artmasıyla güneş ışınlarının etkisi de artacaktır. Güneşe maruz kalacağınız zamanlarda koruyucu krem kullanarak cildinizi korumalısınız. Rüzgarın güneyden esmesi nedeniyle, deniz kenarında veya açık alanlarda uygun kıyafetler seçmeniz önerilir. Rüzgarın hızına göre aktivitelerinizi planlamanız önemlidir.

Nem oranının %43 civarında olması, hava kalitesinin genellikle iyi olduğunu gösteriyor. Ancak nem oranının artması, havayı bunaltıcı hale getirebilir. Bu nedenle, 25 Mayıs'tan itibaren bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Aşırı sıcaklardan korunmak da önemlidir.