HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 25 Eylül Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 25 Eylül Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu genellikle bazı kesimleri güneşli olacak. İşte detaylar...

Ordu 25 Eylül Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C'ye ulaşabilir. Gece sıcaklıkları ise 11°C civarında kalacak. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler olması öngörülüyor. 26 Eylül Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 9°C arasında değişecek. 27 Eylül Cumartesi günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 6°C arasında olacak. 28 Eylül Pazar günü sağanak yağış beklentisi var. Sıcaklık 18°C ile 11°C arasında seyredecek. 29 Eylül Pazartesi günü yağmur ve çisenti ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 18°C ile 12°C arasında değişecek. 30 Eylül Salı günü ise yağmur ihtimali devam edecek. Sıcaklık 15°C ile 9°C arasında olacak.

Bu dönemde ani değişiklikler görülebilir. Yağışların artması çeşitli zorluklar yaratabilir. Özellikle 27 Eylül Cumartesi ve 28 Eylül Pazar günleri beklenen yoğun yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Ulaşımda aksamalara yol açabilir. Bu tarihlerde açık hava etkinliklerinden kaçınmak önerilir. Kapalı alanlarda kalmak daha güvenli olacaktır. Yağışlı günlerde su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Rüzgarın hafif esmesi beklenen günlerde dikkatli olunmalıdır. Özellikle deniz kenarında rüzgarın etkilerini göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerini planlamak bu nedenle önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki düşüşler nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Uygun giyinmek ve ısınma önlemleri almak da gereklidir.

Özetle, Ordu'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde yağışların artması ve sıcaklıkların düşmesi öngörülmektedir. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almak önemlidir. Gerekli önlemleri alarak olası olumsuzluklardan korunabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 ilde yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi81 ilde yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi
Erdoğan'ın esprili girişi görüşmeye damga vurduErdoğan'ın esprili girişi görüşmeye damga vurdu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.