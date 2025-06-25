Ordu 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu açık olacak. Bol güneş ışığı ile birlikte sıcaklık 27°C olarak ölçülecek. Düşük sıcaklık ise 13°C olacak. Bu değerler, Haziran ayının ortalama sıcaklığına yakındır. Bölgenin tipik yaz havasını yansıtmaktadır.

26 ve 27 Haziran tarihlerinde de hava durumu güneşli ve sıcak geçmesi bekleniyor. 28 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 29 Haziran Pazar günü de geç saatlerde sağanak yağışlar olacağı tahmin ediliyor. 30 Haziran Pazartesi günü ise bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde, özellikle sıcak günlerde, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanılmalıdır. Şapka ve koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcak havalarda bol su tüketmek ve hafif, terletmeyen kıyafetler giymek vücut sağlığınızı korur.

Ordu'da önümüzdeki günlerde genel olarak güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Ancak, hafta sonu yağış ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Hazırlıklı olmak önemlidir.