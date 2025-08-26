Ordu 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 24°C, gece ise 19°C civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık 23°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %81 düzeyinde. Rüzgar hızı güney yönünden saatte 12 kilometre bekleniyor. Gün içinde su sıcaklığının 25°C olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 27 Ağustos Çarşamba günü sabah sıcaklığı 25°C, gece ise 19°C olacak. 28 Ağustos Perşembe günü sabah 24°C, gece 19°C civarında sıcaklıklar görülecek. Hissedilen sıcaklık yine 23°C tahmin ediliyor. Nem oranı %81, rüzgar hızı güney yönünden saatte 12 kilometre devam edecek. Gün içindeki su sıcaklığının 25°C olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve nemli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde yüksek nem olabileceği göz önünde bulundurulmalı. Terlemeyi önlemek için hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilebilir. Yüksek nem, alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olmalarını gerektiriyor. Gün içindeki su sıcaklığının 25°C olması, denize girmeyi planlayanlar için uygun koşullar sunuyor. Denize girmeden önce yerel hava ve deniz koşullarını kontrol etmek önemlidir.